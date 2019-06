Fünfjährige stirbt bei Badeunfall in Baggersee

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Buchhorst (dpa/lno) - Ein fünfjähriges Mädchen ist in einem Baggersee im Kreis Herzogtum Lauenburg ertrunken. Rettungskräfte hatten das Kind am Sonntag leblos aus dem Gewässer bei Buchhorst geborgen und zunächst reanimiert. Es wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Hamburger Klinik geflogen, wo es später starb, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Das Mädchen habe sich mindestens 20 Minuten unter Wasser befunden, bevor Taucher es aus dem Baggersee ziehen konnten, wie ein Sprecher der Rettungsleitstelle in Bad Oldesloe sagte. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Zuvor hatten örtliche Medien darüber berichtet.