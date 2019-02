Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Eine in Bremen-Walle gefundene Bombe ist am Donnerstag erfolgreich gesprengt worden. Fragmente der britischen Weltkriegsbombe waren bei Sondierungsarbeiten auf dem ehemaligen Kelloggs-Gelände entdeckt worden. Aufgrund des schlechten Zustands des Zünders wurde die Bombe vor der Sprengung nach Polizeiangaben in ein 24 000 Liter großen Wasserkissen der Feuerwehr eingebettet. Die Weser war kurzzeitig für den Schiffsverkehr gesperrt.