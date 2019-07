Polizei geleitet tierischen Wiederholungstäter heimwärts

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Braunschweig (dpa/lni) - Einen eher ungewöhnlichen Spaziergänger hat die Polizei in Braunschweig eingefangen und seinem Besitzer zurückgebracht. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag mitteilte, trottete dort ein einsamer Esel am Montagabend durch die Stadt. Das Tier war bereits wiederholt zu einem Ausflug durch die Straßen der Nachbarschaft ausgebüxt. Der 52 Jahre alte Eselsbesitzer wurde deshalb von den Beamten eindringlich ermahnt, das Tier künftig sicher unterzubringen.