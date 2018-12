Direkt aus dem dpa-Newskanal

Borna (dpa/sn) - Bei der Versorgung eines Patienten ist eine Pflegekraft in Borna von dessen Hund gebissen und schwer verletzt worden. Der Hund hatte die 30-Jährige am Vortag plötzlich attackiert und in Gesicht, Arme und Beine gebissen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Körperverletzung auf.