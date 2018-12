Bonner Ortsteil Oberkassel zeitweise ohne Strom

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bonn (dpa/lnw) - In einem Teil von Bonn ist am Sonntagabend der Strom ausgefallen. Gegen 17.30 Uhr seien in Oberkassel durch einen Defekt in einer Mittelspannungsleitung neun Trafostationen ausgefallen, sagte eine Sprecherin der Stadtwerke. Um 18.40 Uhr sei der Ortsteil wieder komplett mit Strom versorgt worden. Warum es zu der Störung kam, sei noch nicht geklärt. Im Bonner Norden sei zudem zeitweise die Straßenbeleuchtung ausgefallen. Das habe aber nichts mit dem Stromausfall in Oberkassel zu tun gehabt. Auch diese Störung sei inzwischen behoben.