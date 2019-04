Fliegerbombe in Bockenau entschärft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bockenau (dpa/lrs) - In Bockenau im Landkreis Bad Kreuznach ist am Donnerstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Rund 600 Bewohner konnten nach der Maßnahme in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren, wie die Polizei mitteilte, die Evakuierung sei aufgehoben worden. Die 50-Kilogramm-Bombe war am Vortag bei Baggerarbeiten auf einer Baustelle in der rund 1200 Einwohner zählenden Gemeinde entdeckt worden. Zunächst hatte die Polizei von einer 250 Kilogramm schweren Bombe und rund 1000 Menschen gesprochen, die ihre Wohnungen verlassen müssten.