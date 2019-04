Lebensgefahr: 2-Jähriger stürzt aus dem dritten Stock

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bochum (dpa/lnw) - Bei einem Sturz aus dem dritten Stock eines Hauses in Bochum ist ein 2-Jähriger Junge lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigem Ermittlungsstand geht die Polizei von einem Unglücksfall aus, wie sie am Dienstag mitteilte. Die Familie des Jungen lebt in dem Mehrfamilienhaus. Er war am Montag gegen 19 Uhr aus dem Fenster gefallen. Rettungskräfte brachten ihn lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unglücks aufgenommen.