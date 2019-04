Mit Tretbooten: Polizisten helfen gekenterten Seglern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bocholt (dpa/lnw) - Mit Tretbooten sind Polizisten zwei gekenterten Seglern auf dem Aasee im münsterländischen Bocholt zur Hilfe geeilt. Die Segeljolle war aus noch ungeklärter Ursache am Donnerstag gekentert, teilte die Polizei mit. Zeugen alarmierten Feuerwehr und Polizei. Während die Feuerwehr sich mit einem Motorboot vom Anleger aus auf den Weg machte, stiegen vier Polizisten in zwei Tretboote und fuhren zu den Havarierten. Die Feuerwehr nahm die 48 und 36 Jahre alten Segler an Bord, die Polizisten stabilisierten die Segeljolle. Bereits im August 2018 war es laut Polizei zu einer Verfolgungsjagd mit einem Tretboot auf dem Aasee gekommen.