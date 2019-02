Gefahrgut ausgetreten: Bahnhof Bischofsheim wurde gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bischofsheim (dpa/lhe) - Aus einem Kesselwagen in Bischofsheim (Kreis Groß-Gerau) ist am Mittwochmorgen Gefahrgut ausgetreten. Um was es sich dabei handelte, war zunächst unklar, wie die Bahn mitteilte. Der Bahnhof sei gesperrt, Züge seien umgeleitet worden. Etwa eineinhalb Stunden später sei der Streckenabschnitt wieder frei gewesen. Die Feuerwehr habe das Leck in dem Kesselwagen abgedichtet und Entwarnung gegeben. Wegen der Umleitungen könne es am Morgen noch Beeinträchtigungen im Zugverkehr geben. Der Bahnhof Bischofsheim liegt an einer für Berufspendler wichtigen Strecke zwischen Mainz und Frankfurt am Main.