Polizei fahndet nach Wohnhaus-Explosion weiter nach Besitzer

Darmstadt/Birkenau (dpa/lhe) - Nach der Explosion eines Wohnhauses in Südhessen suchen die Behörden weiter nach dem Besitzer der Immobilie. Der 59-Jährige soll sein Haus in Birkenau (Kreis Bergstraße) am Freitag angezündet haben, weil es zwangsversteigert werden sollte. "Der Fahndungsaufruf besteht weiterhin", sagte ein Sprecher der Polizei am Samstag in Darmstadt. Hinweise auf den Aufenthaltsort des Mannes gebe es nicht. Spezialisten wollten den Brandort am Samstag erneut auf mögliche Spuren untersuchen.

Eine gewaltige Explosion hatte das Haus am Vortag in einen Trümmerhaufen verwandelt. Gebäudeteile waren dabei bis zu 30 Meter hoch in die Luft geschleudert worden. Der Rest der Ruine brannte bis auf die Grundmauern nieder. Zwischen den Trümmerteilen fanden die Ermittler mehrere Gasflaschen - aber nicht den mutmaßlichen Brandstifter. Die Polizei geht daher davon aus, dass der Mann möglicherweise untergetaucht ist. Ihm wird besonders schwere Brandstiftung vorgeworfen.