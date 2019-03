Haftbefehl gegen Hausbesitzer nach Explosion

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt/Birkenau (dpa/lhe) - Nach der Explosion seines Wohnhauses in Südhessen ist Haftbefehl gegen den 59 Jahre alten Besitzer der Immobilie erlassen worden. Ihm wird vorgeworfen, sein Einfamilienhaus in Birkenau-Löhrbach (Kreis Bergstraße) am Freitag zerstört zu haben, um so der gerichtlich angeordneten Zwangsversteigerung des Anwesens zuvorzukommen, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Montag mitteilte. Begründet wird der Haftbefehl mit dringendem Tatverdacht der besonders schweren Brandstiftung und Fluchtgefahr. Die Ermittlungen von Brandexperten dauern noch an. Für besonders schwere Brandstiftung sieht das Gesetz Freiheitsstrafen zwischen fünf und 15 Jahren vor.

Eine gewaltige Explosion hatte das Haus in einen Trümmerhaufen verwandelt. Gebäudeteile waren bis zu 30 Meter hoch in die Luft geschleudert worden. Der Rest der Ruine brannte bis auf die Grundmauern nieder. Zwischen den Trümmerteilen fanden die Ermittler mehrere Gasflaschen. Der Beschuldigte hat sich laut Staatsanwaltschaft bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.