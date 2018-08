Petroleumkanister explodiert: Drei Menschen verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Billigheim (dpa/lsw) - Bei der Explosion eines Petroleumkanisters sind in Billigheim (Neckar-Odenwald-Kreis) drei Menschen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte ein 51-Jähriger in der Nacht zum Sonntag bei einer privaten Feier Petroleum in ein Tischfeuer geschüttet. Er hatte einem Sprecher zufolge angenommen, das Feuer sei aus und wollte es wieder anfachen. Dabei entzündete sich der Kanister jedoch und explodierte.

Der 51-Jährige und zwei seiner Gäste im Alter von 37 und 43 Jahren wurden schwer verletzt. Zwei der Verletzten wurden mit dem Rettungswagen in Kliniken gebracht, einer kam mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik. Um was für eine Art Tischfeuer es sich handelte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Petroleum wird als Brennstoff - etwa für Petroleumlampen - verwendet.