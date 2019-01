Brand behindert Zugverkehr: Bahnhof zeitweise gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Biblis (dpa/lhe) - Ein Brand in Nähe der Bahngleise hat am Mittwoch den Zugverkehr in Südhessen behindert. Der Bahnhof Biblis und die dort verlaufende Nord-Süd-Strecke seien am Nachmittag für etwa 45 Minuten gesperrt worden, sagte ein Bahnsprecher. Ursache war nach Angaben der Feuerwehr Biblis "ein kleineres Feuer bestehend aus Unrat und Gras". Wegen der Sperrung musste der Fernverkehr nach Angaben der Deutschen Bahn umgeleitet werden, auch im Regionalverkehr kam es zu Einschränkungen.