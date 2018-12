Direkt aus dem dpa-Newskanal

Biberach (dpa/lsw) - Eine 20 Meter hohe Fichte ist am Montagmorgen in Biberach von starken Windböen gefällt worden und auf ein Wohnhaus und zwei Autos gekracht. Am Dach und der Fassade des Hauses sei ein Schaden von etwa 50 000 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Die Schäden an den Autos wurden auf zusammen rund 20 000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Biberach sorgte für die Sicherung der Schadensstelle und die Zerlegung des Baumes.