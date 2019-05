Zwei Tote in Wohnhaus gefunden: Kohlenmonoxid-Werte erhöht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bernau am Chiemsee (dpa/lby) - In einem Wohnhaus in Bernau am Chiemsee sind zwei Leichen entdeckt worden. Angehörige hatten den Mann und die Frau am Samstagmorgen leblos in dem Haus im Ortsteil Weisham gefunden und den Notarzt alarmiert. Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch die Rettungskräfte konnte bei beiden Personen nur noch der Tod festgestellt werden. "Wir gehen derzeit von einem Unglück aus", sagte eine Polizeisprecherin.

Die Retter stellten mit Messgeräten erhöhte Kohlenmonoxid-Werte in dem Haus fest. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler könnte eine defekte Ölheizung zu dem Unglück geführt haben. Die genaue Todesursache muss nun im Laufe der Woche durch das Institut für Rechtsmedizin in München festgestellt werden. Derzeit lägen keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen vor, sagte die Sprecherin. Die Kripo Rosenheim übernahm die Ermittlungen.