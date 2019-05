Zwei verschüttete Bauarbeiter gerettet: Ein Schwerverletzter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa) - Die Berliner Feuerwehr hat zwei verschüttete Bauarbeiter gerettet. Einer von ihnen wurde am Freitagvormittag mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in eine Klinik gebracht, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Der andere Arbeiter erlitt "mittelschwere Verletzungen", auch er wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Zu dem Unfall kam es in der Jörsstraße in Konradshöhe, einem Ortsteil im Bezirk Reinickendorf. Die Männer waren laut Angaben beim Abriss eines Gebäudes. Sie seien durch Bauteile in einem Graben eingeklemmt gewesen, hieß es.

Der Alarm sei um 8.15 Uhr eingegangen, sagte der Sprecher. Spezialkräfte konnten den Verletzten dann rasch helfen. Etwa 40 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Ursache des Unfalls war noch unklar.