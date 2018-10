Zwei Tote in Charlottenburg: Mordkommission ermittelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Zwei tote Männer sind am Donnerstagabend in Berlin-Charlottenburg entdeckt worden. Ein Mann sei leblos in einer Wohnung im Hinterhaus in der Mommsenstraße, Ecke Leibnizstraße gefunden worden. Es bestehe der Verdacht eines Tötungsdelikts, sagte eine Sprecherin der Polizei. Ein weiterer Mann sei in der Nähe der Wohnung nach einem Sturz vom Dach gestorben, hieß es weiter. Rettungskräfte hätten vergeblich versucht, ihm zu helfen, er starb vor Ort. Zeugen hätten ihn fallen sehen - wie es zu dem Sturz kam, war offen. Auch zur Identität der Opfer gab es keine Angaben.

Es werde nun geprüft, inwieweit ein Zusammenhang zwischen den Fällen bestehe, sagte die Polizeisprecherin. Ermittler der Mordkommission befragten Zeugen vor Ort und sicherten Spuren.