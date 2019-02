Verdächtige Tasche: Polizei räumt Einkaufszentrum

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Polizei hat am Donnerstagabend das Einkaufszentrum Neukölln Arcaden geräumt. Zuvor sei ein Unbekannter beobachtet worden, der eine verdächtige Tasche abgestellt habe, teilte die Polizei über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die Karl-Marx-Straße, an der das Einkaufszentrum liegt, sei zwischen Flughafen- und Reuterstraße gesperrt worden, sagte ein Sprecherin. Kriminaltechniker seien unterwegs, um die Tasche zu untersuchen. In dem Gebäude sind nicht nur Geschäfte, sondern auch ein Kino.