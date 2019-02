Suche nach vermisster Rebecca geht weiter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Seit rund anderthalb Wochen ist sie verschwunden: In Berlin sucht die Polizei weiter nach einer vermissten 15-Jährigen. Zu konkreten Schritten der Ermittlungsarbeit im Fall Rebecca werde man sich nicht äußern, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. In den sozialen Medien kursierte unterdessen ein Aufruf zu einer weiteren privat organisierten Suchaktion am Donnerstagnachmittag. Im südlichen Teil des Bezirks Neukölln sollten demnach auch Flugblätter zu dem Vermisstenfall verteilt werden.

Bereits am Dienstag hatten es eine Suchaktion unter Führung der Schwester der Vermissten gegeben. Die Polizei setzte am Mittwoch einen Hubschrauber ein, äußerte sich aber nicht zu Details des Einsatzes. In der Gegend standen auch mehrere Mannschaftswagen der Polizei. Größere Gruppen Polizisten halfen bei der Suche.

Die Jugendliche war am Morgen des 18. Februar verschwunden. Sie hatte bei ihrer Schwester übernachtet und am Morgen das Haus verlassen, erschien dann aber nicht in der Schule. Eine Mordkommission übernahm vor einigen Tagen die Ermittlungen, weil die Polizei nicht ausschließt, dass Rebecca Opfer eines Verbrechens wurde.