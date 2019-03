Staatsanwaltschaft zu Fall Rebecca: Verdächtiger schweigt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Im Fall der vermissten Rebecca hüllt sich der verhaftete Schwager des Mädchens nach Angaben der Staatsanwaltschaft in Schweigen. Der 27-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft, am Vormittag wurde ihm der Haftbefehl verkündet. Das sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Dienstag. "Die oberste Priorität ist es, Rebecca zu finden", sagte sie. Es gebe eine Menge Anhaltspunkte. Mit Blick auf die laufenden Ermittlungen wollte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft dazu keine Stellung nehmen.

Die 15-jährige Rebecca wird seit gut zwei Wochen vermisst. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus. Trotz intensiver Suche wurde das Mädchen noch nicht gefunden.