Reizgas in Schule versprüht: Mehrere Schüler verletzt

Berlin (dpa/bb) - Mindestens fünf Schüler sind am Freitag in einer Schule in Berlin-Steglitz durch Reizgas leicht verletzt worden. Unbekannte hätten das Gas in einer Berufsschule für Bürowirtschaft in der Florastraße versprüht, teilte die Polizei mit. Die fünf Verletzten im Alter zwischen 16 und 19 Jahren erlitten Reizungen an den Atemwegen und kamen in Krankenhäuser. Vor Ort wurden weitere Schüler ambulant behandelt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.