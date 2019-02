Polizei sucht mit Hubschrauber nach vermisster Rebecca

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Polizei hat die intensive Suche nach der 15-jährigen Rebecca am Mittwoch mit Hilfe eines Hubschraubers fortgesetzt. Nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung stieg der Hubschrauber nahe dem Britzer Garten im Bezirk Neukölln auf. In der Nähe der großen Parkanlage hatte Rebecca vor neun Tagen das Haus ihrer älteren Schwester verlassen und war danach verschwunden. In der Gegend standen auch mehrere Mannschaftswagen der Polizei. Größere Gruppen Polizisten halfen bei der Suche.

Ein Sprecher bestätigte den Einsatz des Hubschraubers, wollte aber nicht sagen, wie die Suche konkret ablief. Möglicherweise machte die Polizei vom Hubschrauber aus hochaufgelöste Fotos des Geländes oder setzte spezielle Infrarot-Kameras ein.

Bis Mittwoch gingen 96 Hinweise zu dem Mädchen ein. Die Polizei hatte bereits in der vergangenen Woche Suchhunde eingesetzt und die Handydaten des Mädchens ausgewertet.

Ihre Familie hatte zuletzt die Suche auch über das Internet verstärkt. Mit dem Schlagwort "findbecci" waren unter anderem auf Instagram Flugblätter zu sehen. Bei Instagram und Facebook bittet eine weitere Schwester seit Tagen um Hilfe. Unter ihrer Führung suchten am Dienstagnachmittag etwa 50 überwiegend junge Menschen im Park Rudower Höhe im Süden des Bezirks Neukölln.

Rebecca war am Morgen des 18. Februar verschwunden. Sie hätte um 9.50 Uhr in ihrer Schule zum Unterricht sein sollen, war dort jedoch nicht erschienen. Die Wohnung der Schwester hatte das Mädchen laut Zeitungsberichten gegen 7.15 Uhr verlassen. Die Mordkommission der Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen, weil die Polizei nicht ausschloss, dass das Mädchen einem Verbrechen zum Opfer fiel.