Neuseeländische Botschaft wegen verdächtigen Briefes geräumt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein verdächtiger Brief hat am Montag an der Botschaft Neuseelands in Berlin einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das Gebäude in der Friedrichstraße wurde vorsorglich geräumt. Nach kurzer Zeit gaben die vor Ort eingesetzten Kriminaltechniker jedoch Entwarnung: Der Brief enthielt keinen ungewöhnlichen Inhalt oder gar gefährliche Stoffe, wie die Einsatzleitung der Polizei mitteilte.

Neuseeland war vor einigen Tagen von einem schweren Anschlag erschüttert worden. Ein bewaffneter Rechtsextremist griff am 15. März während der Freitagsgebete zwei Moscheen in der Stadt Christchurch an und tötete 50 Menschen. Dutzende weitere wurden verletzt. Der 28-jährige Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.