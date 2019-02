Neukölln Arcaden wegen verdächtiger Tasche geräumt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Wegen einer verdächtigen Tasche hat die Polizei am Donnerstagabend das gut besuchte Einkaufszentrum Neukölln Arcaden geräumt. Grund war eine Tasche mit einem "sprengstoffverdächtigen Gegenstand", der sich als harmlos erwies, wie Polizeisprecher Thilo Cablitz sagte. Zuvor hatten Kriminaltechniker das Gepäckstück untersucht.

Die Tasche hatte ein Mann in der Postbankfiliale zurückgelassen. Diese hatte er gegen 18.00 Uhr betreten und Geld gefordert. Als Mitarbeiter einen Alarmruf absetzten, verließ er die Filiale und ließ die Tasche zurück. Die Polizei sucht nun nach dem Mann und befragte schon während des Einsatzes Zeugen.

Die Karl-Marx-Straße, an der das Einkaufszentrum liegt, wurde zwischen Flughafen- und Reuterstraße gesperrt. In dem Gebäude sind nicht nur Geschäfte, sondern auch ein Kino untergebracht. Einige Kinobesucher und Anwohner, die nicht in ihre Wohnungen konnten, zeigten sich verärgert.