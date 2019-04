Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - In Berlin-Adlershof ist am Freitag eine Mauer umgestürzt. Dabei wurde nach einem Bericht des Senders RBB 88,8 ein Mann leicht verletzt. Die Feuerwehr hatte anfangs von einem kleineren Gebäude in der Otto-Franke-Straße gesprochen. Mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr wurden nach dem Alarm um 11.47 Uhr auf den Weg geschickt. Sie kehrten aber schnell zurück, als klar wurde, dass es nur ein kleinerer Zwischenfall war.