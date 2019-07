Kinder von Mann fremdenfeindlich beleidigt und bedroht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein 61 Jahre alter Mann hat in Berlin-Wedding mehrere spielende Kinder fremdenfeindlich beleidigt und bedroht. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, spielten die Kinder am Sonntagnachmittag in einem Hinterhof in der Sansibarstraße Ecke Müllerstraße. Dabei soll der Mann sie sowie eine 31 Jahre alte Frau, aus dem Fenster einer Erdgeschosswohnung heraus fremdenfeindlich beleidigt und verbal bedroht haben. Der für politische Straftaten zuständige polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.