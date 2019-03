Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein Kind ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Pankow schwer verletzt worden. Der acht Jahre alte Junge sei zwischen parkenden Autos hindurch auf die Fahrbahn der Pestalozzistraße gelaufen und von einem Auto erfasst worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Kind erlitt bei dem Unfall am Freitagnachmittag demnach Verletzungen am Kopf. Der Straßenabschnitt sei für mehrere Stunden gesperrt worden, hieß es.