Kehrmaschine verschmutzt Kottbusser Tor großflächig mit Öl

Berlin (dpa/bb) - Eine defekte Kehrmaschine hat Straßen und Gehwege am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg großflächig mit Öl verschmutzt. "Leider ist es dem Fahrer erst sehr spät aufgefallen", sagte der Einsatzleiter der Polizei am Donnerstag. Die Berliner Stadtreinigungsbetriebe erklärten, es habe sich um Hydrauliköl gehandelt. Die Ursache für den Defekt an dem Fahrzeug sei noch unbekannt.

Verschmutzt wurden am Morgen Bereiche an und auf der Adalbertstraße, Reichenberger Straße und der Skalitzer Straße. Die Feuerwehr benötigte etwa eine Stunde, um die betroffenen Flächen mit weißem Bindemittel zu bestreuen. 15 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Passanten berichteten, die Kreuzung habe wie eine Schneelandschaft ausgesehen.