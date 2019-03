Junge mit Pistole gesichtet: Schreckschusswaffe gefunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Nachdem am Dienstagmorgen ein Junge mit einer Schusswaffe vor einer Schule in Spandau gesichtet wurde, hat die Polizei die Waffe gefunden. Da es sich um eine Schreckschusspistole handele, habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden, sagte ein Polizeisprecher. Die Waffe wurde nach Hinweisen des Jungen am Rande eines Waldstücks in der Nähe der Schule sichergestellt. Bisher sei noch unbekannt, wem die Schreckschusspistole gehört.

Der Elfjährige war am Morgen in der Hakenfelder Straße in Spandau mit der Waffe gesehen worden. Die alarmierte Polizei schickte einen Streifenwagen zur Adresse des Schülers, wo die Beamten zwar den Jungen, aber nicht die Schusswaffe fanden. Nach dem Waffenfund werde nun zu den weiteren Umständen ermittelt, hieß es.