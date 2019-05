Feuerwehr befreit Mann an Straßenbahnhaltestelle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Rettungskräfte haben einen Mann in Berlin-Hellersdorf befreit, der an einer wartenden Straßenbahn eingeklemmt war. Er war am Dienstagnachmittag an der Riesaer Straße Ecke Louis-Lewin-Straße mit dem Arm in den Spalt zwischen der Bahnsteigkante und der Bahn geraten, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Der Mann habe sich nicht mehr selber befreien können, hieß es. "Wir haben mit einem Hebekissen den Zug vom Bahnsteig weggedrückt, um den Spalt für die Rettung zu vergrößern". Ein Notarzt habe sich um den Verletzten gekümmert. Er kam in ein Krankenhaus.

Wie es zu dem Vorfall kam, war zunächst unklar. "Die Ermittlungen laufen. Es ist sowohl ein Unfall als auch eine Straftat denkbar", erklärte eine Polizeisprecherin. Der Rettungseinsatz habe nach Angaben der Berliner Feuerwehr rund eine halbe Stunde gedauert. Die BVG meldete am Nachmittag keine Verkehrseinschränkungen nach dem Rettungseinsatz.