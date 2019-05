Chemische Stoffe in Wittenau ausgetreten: Großeinsatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Das Austreten chemischer Stoffe in einem Pharmaziebetrieb in Berlin-Wittenau hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. 90 Feuerwehrleute rückten am Mittwoch in die Wallenroder Straße aus, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Als drei Stoffe miteinander reagierten, entwickelte sich Rauch. Ein Feuer gab es nicht. Da zunächst unklar war, welcher Stoff bei der Reaktion entstanden war, trugen die eingesetzten Retter Schutzanzüge. Von den Mitarbeitern wurde niemand verletzt. Das Unternehmen hatte sie vor dem Eintreffen der Feuerwehr evakuiert. Die Anwohner waren nicht gefährdet.