Brand in Wohnung: Mann schwer verletzt

Berlin (dpa/bb) - Bei einem Feuer in einer Wohnung in Berlin-Neu-Hohenschönhausen ist ein Mann schwer verletzt worden. Einsatzkräfte bargen den 63-Jährigen mit einer Rauchgasvergiftung sowie schweren Brandverletzungen und brachten ihn in eine Klinik, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Laut Feuerwehr waren Einrichtungsgegenstände in der Wohnung in der Rostocker Straße in Brand geraten. Die Flammen loderten demnach im ersten Stock eines sechsgeschossigen Wohnhauses. 40 Feuerwehrleute vor Ort hatten den Brand nach rund einer halben Stunde im Griff, hieß es. Das Gebäude wurde nicht evakuiert. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar.