Bombenentschärfung in Hermsdorf begonnen

Berlin (dpa/bb) - Die Entschärfung der Weltkriegsbombe in der Nähe des S-Bahnhofs Berlin-Hermsdorf hat am Donnerstagabend begonnen. Zuvor waren zahlreicher Wohnhäuser in einem 500-Meter-Sperrkreis um die Fundstelle evakuiert worden, wie ein Polizeisprecher am Abend weiter mitteilte. Die 100 Kilogramm schwere Bombe war am Mittag bei Bauarbeiten entdeckt worden. Da die Evakuierung der umliegenden Häuser länger dauerte als geplant, hatte sich die ursprünglich für ungefähr 18.00 Uhr angekündigt Entschärfung verzögert.

Wegen der Entschärfung wurde die S-Bahnlinie 1 zwischen Frohnau und Waidmannslust am Abend unterbrochen. Es wurde Schienenersatzverkehr eingerichtet. Seit 15.00 Uhr hielt die S-Bahn bereits nicht mehr am Bahnhof Hermsdorf.

Die Sperrungen betrafen auch die Berliner Straße und den nördlichen Oraniendamm. Im Sperrkreis fuhren keine Busse mehr. Der Flugverkehr war nach Polizeiangaben von der Sperrung nicht betroffen. Rund 200 Polizisten waren im Einsatz.