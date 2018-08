Bauarbeiter finden verdächtigen Gegenstand: Munitionsfund?

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Bauarbeiter sind in Berlin-Prenzlauer Berg auf einen verdächtigen Gegenstand gestoßen. "Das Ganze sieht aus wie eine Granate, genau kann das aber nur der Entschärfer sagen, der auf dem Weg ist", sagte ein Sprecher der Polizei. Der Fundort in der Dunckerstraße wurde am Donnerstagmorgen abgesperrt. "Die Leute können aber in ihren Häusern bleiben, bisher wird nicht evakuiert", sagte der Sprecher weiter. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.