Zwei Tote bei Badeunfällen im Kreis Unna

Bergkamen/Selm (dpa/lnw) - Bei Badeunfällen im Kreis Unna sind am späten Mittwoch zwei Männer ums Leben gekommen. Ein 47-Jähriger sprang in Bergkamen in einen Kanal und tauchte nicht wieder auf, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zwei Zeugen riefen Hilfe und tauchten dann selbst nach dem Mann, konnten ihn aber unter Wasser nicht finden. Ein Berufstaucher der Feuerwehr entdeckte schließlich den 47-Jährigen und brachte ihn an Land. Der Mann wurde wiederbelebt, starb aber später im Krankenhaus.

Fast zeitgleich ertrank ein 58 Jahre alter Mann in Selm. Er hatte an einem Schwimmtraining einer Triathlon-Gruppe in einem See teilgenommen. Er war zusammen mit der Gruppe gestartet, wollte dann aber allein einen kürzeren Rückweg nehmen. Als er nicht an Land kam, fanden ihn die anderen Sportler anhand einer Schwimmboje, die der Mann dabei hatte. Ersthelfer und Rettungskräfte versuchten erfolglos den Mann zu reanimieren.