Eisenkette zerschlägt Fenster von vorbeifahrendem Bus

Kamen (dpa/lnw) - Eine schwere Eisenkette ist auf der Autobahn 2 bei Kamen gegen einen Fernbus geschleudert und hat ein Fenster auf der linken Fahrzeugseite zerschlagen. Nach Polizeiangaben wurde bei dem Vorfall am Freitagmorgen niemand verletzt. Den Fahrgästen sei aber der Schreck in die Glieder gefahren. Die Kette hing demnach am Ausleger eines Baukrans, der über die Fahrbahn schwenkte, als der Bus gerade den Baustellenbereich passierte. Die Mitfahrer hätten ihre Reise in einem Ersatzbus fortgesetzt, hieß es. Der Schaden betrug nach Schätzungen etwa 8000 Euro.