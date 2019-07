Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bennewitz (dpa/sn) - Ein Angler hat an der Mulde bei Bennewitz (Landkreis Leipzig) eine verrostete Granate gefunden. Fachleute transportierten die ausgediente Munition am Sonntagabend im Ortsteil Schmölen ab, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die etwa 30 Zentimeter lange Flakgranate war stark verrostet. Zum Alter der Munition wurden keine Angaben gemacht.