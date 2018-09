Blindgänger entschärft und gesprengt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Belm (dpa/lni) - Spezialisten haben in Belm (Landkreis Osnabrück) einen alten Blindgänger entschärft und einen weiteren gesprengt. Für die Entschärfung einer britischen Fünf-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg am Dienstagvormittag mussten nach Angaben der Gemeinde rund 400 Anwohner ihre Häuser verlassen. Die Evakuierung konnte jedoch zunächst nicht aufgehoben werden, da in unmittelbarer Nähe ein weiterer verdächtiger Gegenstand als Blindgänger identifiziert wurde. Dieser konnte allerdings nicht entschärft, sondern musste gesprengt werden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr füllten daraufhin zwei große Wassersäcke mit jeweils 24 000 Litern Wasser, um die Wucht der Explosion zu dämmen. Nach der erfolgreichen Sprengung am frühen Abend wurden die gesperrten Straßen in der Umgebung wieder für den Verkehr freigegeben.

Abseits der jetzigen Funde waren in den vergangenen viereinhalb Jahren bereits sieben Bombenblindgänger in Belm geortet worden. Die Kampfmittelexperten hatten dazu Luftbilder ausgewertet und detaillierte Messungen an den verdächtigen Stellen vorgenommen.