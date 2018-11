Ausbruchsversuch in Psychiatrie: Mehrere Patienten beteiligt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bedburg-Hau (dpa/lnw) - An dem versuchten Ausbruch aus einer Psychiatrie in Bedburg-Hau am Niederrhein waren nach ersten Ermittlungen mehrere Patienten beteiligt. "Es handelt sich dabei nur um Männer", sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. "Alle von ihnen sind verurteilte Straftäter." Offensichtlich hätten die Patienten der LVR-Klinik Bedburg-Hau einen Fluchtplan gehabt. "Auch von Fluchtwerkzeug war die Rede", erläuterte der Sprecher. Die Ermittlungen dazu dauerten am Montag noch an - die Ermittler wollten nun mit den Vernehmungen starten. Der Fall hatte am Sonntag zu einem Großeinsatz der Polizei in der Psychiatrie geführt.

Die Vorbereitungen für den Ausbruchsversuch waren bereits am Samstag in den späten Abendstunden von den Mitarbeitern der Klinik entdeckt worden sein. In der Folge sollte es am Sonntag mindestens eine Verlegung geben. Als Reaktion darauf habe es dann tumultartige Szenen gegeben, daraufhin rückte die Polizei an. Die LVR-Klinik Bedburg-Hau ist nach Angaben auf ihrer Webseite eine der größten Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen zur Behandlung psychisch erkrankter Menschen.