Fahrer stirbt am Steuer: 30-Jähriger verhindert Schlimmeres

Barth (dpa/mv) - Ein mutiger Autofahrer hat in Barth (Vorpommern-Rügen) aus Sicherheitsgründen ein anderes Auto bei sich auffahren lassen und damit vermutlich einen schwereren Unfall verhindert. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, ereignete sich der Vorfall am Montagnachmittag unweit einer Schule in der Innenstadt. Der 30-Jährige habe das andere Auto schlingern gesehen und bemerkt, dass der Fahrer Gesundheitsprobleme hatte. Daraufhin setzte er sich vor den Wagen des 58-Jährigen und stoppte ihn, in dem er ihn ausbremste und leichte Schäden an seinem Wagen in Kauf nahm.

Der Barther leistete auch gleich Erste Hilfe, erklärte die Sprecherin. Leider habe der mutige Einsatz den anderen Autofahrer nicht mehr retten können: Der 58-Jährige aus dem Landkreis starb trotz Rettungssanitätern.