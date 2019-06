Ammoniak in Schlacht- und Zerlegebetrieb ausgetreten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Badbergen (dpa/lni) - In einem Schlacht- und Zerlegebetrieb in Badbergen im Landkreis Emsland ist Ammoniak ausgetreten. Polizei und Feuerwehr seien im Einsatz, teilte die Polizei am Pfingstmontag mit. Das Ammoniak sei aus einem Leck in einer Kälteanlage in einem Nebenkühlhaus ausgetreten, sagte ein Sprecher des fleischverarbeitenden Unternehmens. Die Ursache des Lecks war zunächst unklar. Ammoniak werde dort als Kältemittel verwendet.

Verletzt wurde nach Angaben des Sprechers niemand. Zum Zeitpunkt des Austritts des giftigen Gases am Montagmittag hätten sich zehn technische Mitarbeiter im Betrieb befunden. Die automatische Brandmeldeanlage habe die Feuerwehr informiert. Anwohner in der Umgebung seien gebeten wurden, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Einige Wohnungen, die sich in der unmittelbaren Nähe des Betriebs befinden, seien zudem evakuiert wurden.