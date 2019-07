Rettung der eingeschlossenen Höhlengänger wird vorbereitet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Grabenstetten (dpa) - Auf der Schwäbischen Alb bemühen sich Retter um die Bergung zweier in einer Höhle eingeschlossener Männer. Der Einsatzleiter der Malteser Höhlenrettung an der Falkensteiner Höhle in Grabenstetten, Jens Hornung, kritisierte den verantwortlichen Höhlenführer am Montag. Der Guide aus der Region war den Angaben zufolge trotz steigenden Wassers am späten Sonntagnachmittag mit einem Kunden in die Höhle eingestiegen. "Da kommt man als Profi nicht drauf", sagte Hornung.

Die steigenden Wassermassen hatten den beiden Höhlengängern in Baden-Württemberg am Sonntagabend den Rückweg ins Freie abgeschnitten und einen Großeinsatz von Rettungskräften ausgelöst.

Die Rettung erfolge in enger Abstimmung mit den Eingeschlossenen. Beide könnten nicht tauchen, sagte Hornung. Um ins Freie zu gelangen, müssten jedoch mehrere von Wasser geflutete Stellen durchquert werden. Die Temperatur des Wassers liegt laut Hornung bei etwa sechs Grad.

Den Angaben zufolge sind die Männer zusammen mit Höhlenrettern in der sogenannten Reutlinger Halle, einem Hohlraum in der Falkensteiner Höhle. Die Männer seien versorgt und sicher, hieß es. Ein Ende des Einsatzes war am frühen Montagmorgen zunächst noch nicht abzusehen.