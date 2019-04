Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Sooden-Allendorf/Eschwege (dpa/lhe) - In Nordhessen ist ein 59-jähriger Mann in der Werra ums Leben gekommen. Der Mann war am Sonntag leblos im Bereich einer Schleusenanlage bei Bad Sooden-Allendorf gefunden worden, wie die Polizei in Eschwege am Montag berichtete. Die Feuerwehr hatte die Leiche geborgen. Wie der Mann aus Bad Sooden-Allendorf ums Leben kam, war am Montag noch unklar. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es der Polizei zufolge aber nicht.