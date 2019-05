Zwei tote Männer: Fallschirme kollidieren miteinander

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Saulgau (dpa/lsw) - Nach dem Tod zweier Fallschirmspringer im Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) haben die Behörden neue Einzelheiten mitgeteilt. Demnach kollidierten die Kappen beider Fallschirme in einer Flughöhe von etwa 100 Metern über dem Boden. "Hierdurch gerieten beide Springer ins Trudeln und stürzten ab", hieß es am Montag in einer Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei.

Die beiden 49 und 32 Jahre alten Männer waren bei einer Benefizveranstaltung der ortsansässigen Fallschirmschule beim ersten Sprung des Tages in einer Gruppe von 17 Springern in etwa 4000 Metern Höhe aus einem Flugzeug abgesetzt worden. In Flughöhe von etwa 1000 Metern hätten sich die Fallschirme ordnungsgemäß geöffnet. Weshalb beide Schirme dann miteinander in Berührung kamen, war zunächst unklar, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Nach Angaben der Polizei schlugen die Männer am Samstag auf dem Boden auf und wurden so schwer verletzt, dass sie kurz darauf starben. Helfer hatten erfolglos versucht, die Männer zu reanimieren. Beide hatten den Behörden zufolge noch versucht, ihre Rettungsschirme auszulösen. Die sei bei dem jüngeren Mann zwar noch gelungen, wegen der geringen Flughöhe konnte der Fall nicht mehr abgebremst werden.