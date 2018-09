Verdächtiger Brief an Stadtverwaltung wird untersucht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Salzungen (dpa/th) - Ein verdächtiger Brief in der Stadtverwaltung von Bad Salzungen hat der Feuerwehr und Polizei Einsätze beschert. Auf dem Umschlag stand unter anderem das Wort "vergiftet", wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Der Brief war am Freitagvormittag eingegangen. Der Brief mitsamt Postkiste werde nun untersucht, erste Ergebnisse seien frühestens zu Beginn kommender Woche zu erwarten. Ob auf dem Schreiben ein Absender genannt war, wollte die Polizei nicht mitteilen.

Das Büro, in dem der Brief einging, blieb zunächst geschlossen. Die Mitarbeiterin, die mit dem Schreiben in Kontakt gekommen war, sei nicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt nun wegen Androhung einer Straftat gegen unbekannt. Zuvor hatte das "Freie Wort" online berichtet.