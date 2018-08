Arbeiter wird mit Verbrennungen in eine Klinik geflogen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Langensalza (dpa/th) - Weil ein Autofahrer in einen abgesperrten Arbeitsbereich fuhr und einen Unfall baute, ist ein Mann schwer verletzt worden. Der Arbeiter wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Sachsen-Anhalt geflogen, wie die Polizei mitteilte. Er war am Mittwoch auf einem Feldweg bei Bad Langensalza mit Ausbesserungsarbeiten beschäftigt, als der Autofahrer in den abgesperrten Bereich fuhr, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach sei das Auto mit einer Schleifmaschine kollidiert. Dadurch kam der Arbeiter mit der Maschine in Kontakt und verbrannte sich die Beine. Laut Polizei ist er nicht lebensbedrohlich verletzt.