Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Ein sturzbetrunkener 24-Jähriger hat am Dienstagmorgen in Bad Kreuznach einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, torkelte der Mann am frühen Morgen über das Gelände eines Blutspendedienstes in Salinental. Er war nach Angaben der Polizei total betrunken und nicht mehr redefähig. Der 24-jährige aus Bayern war Gast in einem nahegelegenen Hotel. Dorthin brachten ihn die Beamten zur Ausnüchterung.