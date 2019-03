Polizist verletzt Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Honnef (dpa/lnw) - Bei einem Einsatz in einem Flüchtlingsheim in Bad Honnef hat ein Polizist auf einen Bewohner geschossen und ihn am Arm verletzt. Der 30 Jahre alte Senegalese kam in ein Krankenhaus, er sei nicht in Lebensgefahr, teilte die Bonner Polizei am Freitag mit. Demnach hatte der Beamte mit einem Kollegen am Morgen Mitarbeiter des Ausländeramtes begleitet, weil der 30-Jährige abgeschoben werden sollte. In der kommunalen Unterkunft habe sich dann jedoch eine Bedrohungssituation entwickelt, in deren Verlauf der Mann ein Messer gezogen habe. Schließlich habe einer der beiden 60 Jahre alten Polizisten geschossen. Die Bonner Staatsanwaltschaft und die Kölner Polizei haben die Ermittlungen übernommen.