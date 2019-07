Rund 3400 Haushalte in Bad-Homburg und Frankfurt ohne Strom

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Homburg/Frankfurt (dpa/lhe) - Wegen eines Kabelfehlers ist es in Teilen Bad-Homburgs (Hochtaunuskreis) und den Frankfurter Stadtteilen Nieder- und Ober-Eschbach zu einem Stromausfall gekommen. Von der Unterbrechung seien etwa 3400 Haushalte betroffen gewesen, sagte ein Sprecher des Energieversorgers Syna am Dienstag. Ein Großteil der Betroffenen hatte demnach am Montagabend etwa 80 Minuten lang keinen Strom. Nach über drei Stunden seien auch die letzten Haushalte wieder am Netz gewesen. Von dem Stromausfall waren laut einem Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Hochtaunus auch das Landratsamt, die Rettungsleitstelle und Teile der Hochtaunus-Kliniken betroffen.