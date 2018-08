Im Taunus gefundene Leiche soll am Dienstag obduziert werden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die von einer Schulklasse im Taunus gefundene Leiche soll am kommenden Dienstag obduziert werden. Wie ein Polizeisprecher in Wiesbaden am Freitag sagte, werde dabei auch DNA entnommen. Bislang sei die Identität des Mannes noch unklar. Mit neuen Erkenntnissen in dem Fall rechnete der Sprecher nicht vor Mittwoch. Es gebe zwar zwei Tage nach dem Fund schon erste Ansätze, diese seien aber noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt.

Eine Schulklasse mit Kindern im Alter von 12 und 13 Jahren hatte am Mittwoch auf einer Wanderung im Taunus die stark verweste Leiche entdeckt. Sie habe augenscheinlich schon länger im Unterholz in der Nähe des Römerkastells Saalburg gelegen.